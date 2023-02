Ancien candidat de Koh Lanta devenu influenceur, Dylan Thiry fait scandale avec une vidéo au milieu des décombres en Turquie

Quelques jours après les terribles séismes en Turquie et en Syrie, le Luxembourgeois a décidé de se rendre sur les lieux du drame, soi-disant pour “venir en aide aux victimes”. Une fois arrivé sur les lieux, Dylan Thiry a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec le message suivant : “Là où dans ce monde l’argent a le contrôle, ici il n’a plus aucune importance ! Ils n’ont pas besoin d’argent car ils n’ont plus rien à acheter. Ici tous les magasins se sont effondrés ! Donc ils demandent de la nourriture rien d’autre… J’ai mal au cœur.” Sur la vidéo, on voit l’influenceur se mettre en scène au milieu des décombres sur un fond de musique triste.

Une scène qui n’est pas passée auprès des internautes. Bon nombre d’entre eux ont réagi. Parmi ceux-ci, le rappeur Booba. “T’a été trop loin, c’est foutu”, “la Turquie, c’était ton dernier coup”, a-t-il tweeté coup sur coup au milieu des centaines de réactions très critiques sur le comportement de celui qui est également devenu mannequin.

Mais ce n’est pas tout puisqu’une autre vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant Dylan Thiry à son arrivée en Turquie avec deux valises qu’il s’est fait porter. Pas la meilleure image à donner quand on se dit en voyage humanitaire.