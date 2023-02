Mais l’acteur de 56 ans a tenu des propos qui ne sont pas passés au moment d’aborder le thème de la masculinité. Vincent Cassel expliquait que pour sa nouvelle série, il avait passé du temps avec des mercenaires internationaux et que cela l’avait inspiré pour son personnage. L’acteur déclare ainsi que les héros des films d’action hollywoodiens ne donnent pas une bonne représentation de la masculinité. Il ajoute : “Regardez ce qui se passe. Instagram et TikTok sont pleins de gens qui donnent une fausse idée. Les hommes devraient être comme ça. Les femmes devraient être comme ça, vous voyez ? Je veux dire, c’est un fantasme total de ce que la sexualité devrait être. Et on a tendance à oublier ce dont il s’agit vraiment. Il s’agit d’être soi-même.”

Interrogé ensuite sur l’influenceur Andrew Tate, qui se revendique misogyne, l’acteur va alors déclarer : “Il y a tellement de choses qu’il dit, surtout quand on voit son passé, qui sont vraiment mauvaises. Mais au milieu de tout cela, je pense qu’il dit des choses qui sont en fait intéressantes parce qu’il veut défendre la masculinité. C’est presque honteux d’être masculin de nos jours. Il faut être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et féminins, je pense qu’il va y avoir un problème”.

La Toile en ébullition

Bien que Vincent Cassel dira ensuite qu’il espère ne pas être misogyne, prétextant être entouré de femmes – “du matin au soir, car j’ai trois filles, une femme, une ex-femme, une mère” -, ses propos ne sont pas passés. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses et beaucoup ont accusé l’acteur de misogynie. “Il a de l’eau dans le cerveau”, a notamment attaqué un internaute.

Vincent Cassel a de l’eau dans le cerveau je pense que tout le monde a besoin de le comprendre. https://t.co/z5KMxxbrCV — clemenceji (@Clemenceji) February 18, 2023

C'est plutôt s'ils devenaient comme Vincent Cassel qu'on aurait un problème. https://t.co/9GzScyifgX — Guillaume feat. Poly (@MVCDLM) February 18, 2023