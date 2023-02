”Un événement traumatique”: Julia Vignali et Kad Merad cambriolés, les voleurs sont partis avec un énorme butin

L’animatrice française a rapidement remarqué que les voleurs s’étaient bien servis dans l’appartement, puisque la valeur des biens emportés monte à 200.000 euros. Il semblerait que ce soit principalement des montres de luxe de Kad Merad qui ont été volées.

Le lendemain du cambriolage, Julia Vignali se trouvait sur le plateau de Quelle époque !, l’émission de Léa Salamé sur France 2. Venue présenter son livre “Adieu bordel”, qui traite de ses méthodes de rangement, l’animatrice a évoqué le vol subi. “C’est bon pour la santé d’organiser. Là, je vous parle et je sais que chez moi, c’est nickel et donc…”, a-t-elle commencé à propos du thème de son bouquin, avant de s’interrompre et de confier en souriant : “Ce n’est pas vrai en plus”. “Elle a été cambriolée”, a alors lâché Christophe Dechavanne, assis à côté de Julia Vignali sur le plateau.

”Je me suis fait cambrioler pour la première fois de ma vie […] C’est vrai que des événements un peu traumatiques comme celui-ci, très désagréable, ça m’a plutôt amenée à penser les choses autrement”, a alors confié Julia Vignali, affirmant que comme les choses sont “bien rangées dans (sa) tête”, elle “gère” malgré le fait que tout a été dérangé chez elle.