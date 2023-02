"Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s’est envolé vers les étoiles, après 13 jours de lutte. Je n’ai plus de mots… Seulement une immense douleur, et l’amour infini que j’ai pour lui. Mon Samychou, je t’aime… Pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n’auras plus jamais mal", a commenté Églantine Éméyé sur Instagram, avec quelques photos en souvenir.

Depuis tout petit, Samy souffrait d'un autisme sévère et d'épilepsie, suite à un AVC. Son combat contre la maladie a d'ailleurs inspiré un documentaire en 2014 ainsi qu'un livre, "Le voleur de brosses à dents". Églantine Éméyé a également créé une association - "Un pas vers la vie" - afin de sensibiliser aux difficultés rencontrées par les enfants autistes et leurs proches.