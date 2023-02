Un proche de Bruce Willis revient sur le dernier tournage de l’acteur : “J’ai dû le secouer”

Mais selon le témoignage de l’acteur haïtien Jimmy Jean-Louis, Bruce Willis était déjà mal en point en 2021. Durant trois mois, d’octobre à décembre 2021, les deux hommes ont tourné ensemble pour le film “Detective Knight”, qui s’avérera finalement être la dernière œuvre de Bruce Willis.

À nos confrères du Parisien, Jimmy Jean-Louis confie avoir senti le vent tourner. “Durant le tournage, j’ai vite compris que ce n’était pas le Bruce que j’avais connu 21 ans plus tôt. Il n’avait pas la même énergie, il avait des pertes de mémoire, des difficultés à trouver ses marques. J’étais surpris, mais je ne pensais pas que c’était aussi grave (….) Il y a eu des moments difficiles et on voyait qu’il n’avait pas toutes ses capacités”, débute-t-il.

Deux longues scènes en particulier ont marqué l’acteur haïtien : “J’ai dû le secouer pour obtenir une réaction car il n’en avait pas ! Il a fallu que je monte d’un cran, hausse le ton, dise des mots désagréables. J’avais des scrupules car c’est quand même Bruce Willis. Cela m’a troublé. Ce fut difficile pour moi. C’est cette scène que nous avons tournée en dernier, et il s’est avéré que c’est la dernière que sa carrière”, déclare-t-il, tout en précisant qu’il n’était pas au courant de sa maladie au moment des faits.