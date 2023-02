Gérard Piqué et sa nouvelle compagne virés d’un restaurant par un fan de Shakira

Sur les réseaux sociaux, la séquence a beaucoup fait parler et la plupart des internautes semblent féliciter le comportement du restaurateur. "Le propriétaire a été plus fidèle à Shakira que Piqué", peut-on notamment lire en commentaire. La rupture de Gérard Piqué et Shakira, très médiatisée, ne finit plus de faire parler d’elle.

Dueño corre a Pique y Clara Chia de restaurante por ser fan de Shakira



Hace unas horas comenzó a circular un video en donde se ve a #Pique y #ClaraChia molestos subiéndose a la camioneta del ex futbolista. pic.twitter.com/cwWxRGcOFb — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) February 21, 2023