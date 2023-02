Un tribunal condamne Aya Nakamura et son ex-compagnon à payer 10 000 et 5000 euros d’amende pour violences conjugales

La chanteuse a été jugée le 26 janvier dernier au tribunal de Bobigny pour violences volontaires sur conjoint. Aya Nakamura doit s’acquitter de la somme de 10 000 euros d’amende tandis que son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff devra payer 5000 euros. Des montants plus élevés que les réquisitions de la procureure qui avait décrit cette histoire comme étant tristement banale et qui demandait 5000 euros d’amende pour l’interprète de “Pookie” et 2000 euros pour son ex-conjoint.