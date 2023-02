”Je vais vous dire quelque chose de fou. Ça semble fou, mais ça va vous changer la vie et par cela je veux dire que ça rendra votre vie bien plus intéressante et drôle. Saviez-vous que vous pouvez choisir n’importe quel objet, le regarder et lui demander ce qu’il pense de vous ? Vous pouvez par exemple prendre un stylo et lui demander comment il vous voit, ce qu’il pense de vous et vous aurez une réponse dans votre tête, de par votre intuition”, explique l’influenceuse.

Après avoir écouté attentivement ces paroles, Will Smith a fait semblant de réfléchir quelques instants, avant de s’emparer de l’Oscar qu’il a remporté après la fameuse gifle. Un message tout en subtilité…