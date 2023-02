Milan bat en effet au rythme de la Fashion Week en ce moment. Et c’est dans une tenue particulièrement osée que l’interprète de “Don’t Start Now” s’est rendue dans la ville de Lombardie. Dua Lipa avait opté pour une longue robe en dentelle noire et moulante qui laissait entrevoir sa lingerie de la même couleur. Un it-bag rouge assorti à son vernis faisait office de seul accessoire pour ce look bouillant.

Plus tard, la superstar de 27 ans s’est rendue au défilé Prada dans un look moins sexy et plus habillé construit autour d’un blazer oversize et d’une chemise col pelle à tarte très seventies.