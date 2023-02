"Je mérite le respect !": Britney Spears pousse (encore) un coup de gueule

Bien loin est le temps où Britney Spears faisait parler d’elle pour ses prouesses musicales. Ces dernières années, ce sont plutôt les écarts de conduite et frasques de l’interprète de Baby, one more time qui font la Une des journaux. Très active sur les réseaux sociaux, la chanteuse américaine a habitué ses followers à la retrouver en petite tenue voir totalement nue. Un comportement qui fait les choux gras des médias.