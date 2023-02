Dernièrement, elle a sorti un morceau avec le DJ argentin Bizarrap. Le titre a fait fureur sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Dans cette chanson, elle règle ses comptes: "J’aurais dû jeter ce chat dehors il y a longtemps. Un loup comme moi n’est pas fait pour les débutants", "Je suis trop grande pour toi. C’est pourquoi tu es avec une fille comme toi", "Tu m’as laissé la belle-mère comme voisine avec la presse à la porte et la dette au fisc", "Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio".

Ces sorties lui auraient déjà rapporté gros. En effet, selon Sport, grâce aux vues et aux ventes de ces chansons sur Gerard Piqué, Shakira a déjà touché le jackpot: 21 millions d’euros ! Rien que ça.