”Il ne se suicidera jamais car il s’aime trop” : Yann Moix dérape sur le plateau de 'Quelle Époque' en évoquant Pierre Palmade

Outre Pierre Palmade, trois personnes ont été grièvement blessées : une jeune femme enceinte (qui a perdu son futur enfant), un garçon de six ans et son père, qui était au volant.

Samedi soir, sur le plateau du talk-show de Léa Salamé, 'Quelle Epoque', le réalisateur Yann Moix a voulu donner son avis sur le comédien, qui a fait un AVC en fin de journée samedi. Une manière au polémiste de dézinguer Pierre Palmade qu’il accuse de n’éprouver aucune empathie pour les victimes. “Ce que je vais dire n’engage que moi, mais je vais le dire, car je ressens une chose qui est peut-être totalement gratuite et si cette chose blesse la famille de Pierre Palmade, je m’en excuse et j’assume. Je ne sens pas d’empathie de la part de Pierre Palmade pour les victimes”, a-t-il déclaré.

Yann Moix estime également que Pierre Palmade devrait adresser une lettre publique à la famille victime de l’accident. “Une lettre sincère, honnête, vraie qui dirait exactement ce qu’il pense. Une lettre où il dirait, 's’il vous plaît, voilà ce que j’ai fait' […] Je présente mes excuses aux victimes, j’irai jusqu’au bout […] dans une lettre bien tournée parce que Pierre Palmade est suffisamment intelligent”, a-t-il poursuivi.

🗣️ "Il y a deux formes de toxicomanie : celle de Pierre Palmade, et celle de l'info" affirme Yann Moix qui ajoute que l’humoriste "n’a pas d’empathie pour les victimes"



📺 #QuelleEpoque @France2tv @LeaSalame pic.twitter.com/HPET1mTiSv — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) February 25, 2023

Invité sur le plateau, Michael Youn a quant à lui déclaré que cet accident avait déjà fait beaucoup de victimes et qu’il n’en fallait pas une de plus. “Il y a déjà eu quatre victimes, il ne faudrait pas qu’il y en ait une cinquième…”, a-t-il indiqué en sous-entendant un possible suicide de l’humoriste. “Il n’attentera jamais à ses jours, il s’aime trop pour ça”, a répondu du tac au tac Yann Moix. Un silence et un malaise palpable a suivi cette déclaration.