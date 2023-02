En effet, la femme de Charles III verra bientôt son titre changé par Buckingham Palace.

Une certaine règle s'appliquait jusqu'ici au titre de Camilla, puisque celle-ci n'est pas la première femme du roi. C'était le palais royal qui avait annoncé que le titre de Camilla serait "Son Altesse Royale la Princesse Consort" à compter du jour où Charles III monterait sur le trône.

À lire aussi

Mais cette règle est sur le point de passer à la trappe. En effet, une partie de ce titre va officiellement être supprimée pour que Camilla soit uniquement appelée "Reine" et plus "Reine Consort".

La modification a déjà été appliquée à quelques occasions, comme dans le cas de son association, "The Duchess of Cornwall’s Reading Room", qui est aujourd'hui appelée "Queen’s Reading Room".

Son association « The Duchess of Cornwall’s Reading Room » a d’ores et déjà été rebaptisée en « Queen’s Reading Room », sans le « consort ».