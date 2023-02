Meghan Markle “surprise et déçue” par la fortune du prince Harry: "Ils ne sont pas aussi riches qu'elle aurait espéré"

Un mode de vie moins extravagant que prévu ? On le sait : Meghan Markle et le prince Harry ont justifié le “Sussexit” par une volonté de devenir “financièrement indépendants”. Si la réalité est plus complexe, comme en attestent les révélations de l’autobiographie Le Suppléant, la dimension financière reste un nerf de leur guerre. Et Meghan Markle aurait été particulièrement désemparée par le peu de fonds du duc.