"Éviction"

L’histoire entre Frogmore Cottage et les Sussex, c’est fini. Émoussé par les récentes révélations du Suppléant, le roi a décidé de priver le couple de son pied-à-terre de Windsor. Cette demeure avait été au coeur de bien des tensions au Royaume-Uni à cause des coûteux travaux que Meghan Marke et le prince Harry avaient entrepris d’y effectuer.

”Cette éviction marque la fin du chapitre britannique de Meghan et Harry”, a assuré une source au Sun. Une information confirmée par le média américain Page Six ce mardi 28 février. On apprend également que c’est son frère Andrew qui va hériter des lieux. Le prince déchu va en effet devoir quitter la “Royal Lodge” qu’il occupait depuis des années.