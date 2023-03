C’est avec difficulté qu’elle déclare qu’elle est atteinte d’un cancer de l’endomètre et va subir une intervention le 7 mars.

La chanteuse a expliqué qu’elle “n’allait pas très bien” et avait “le cœur qui s’emballe”. Mais elle ne s’est pas départie d’un certain courage et a déclaré être “combative” et prête à aller “au bout du combat”.

”J’ai besoin de votre soutien et qu’on lutte peut-être ensemble”, demande-t-elle à ses fans.