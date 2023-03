”Quand j’étais jeune, je ne mettais jamais de protection solaire, je prenais des coups de soleil, je pelais, je reprenais un coup de soleil au même endroit, et ainsi de suite. À l’époque, on avait moins le réflexe de se protéger”, a expliqué le natif de Sydney dans le Parisien ce 28 février. Le problème ? “Les conséquences d’une trop longue exposition au soleil n’apparaissent que vingt-cinq ans plus tard”, rappelle ce passionné de surf.

À lire aussi

Pour autant, le comédien de 54 ans n’est pas tout à fait à l’abri. Son médecin lui a assuré que “ça reviendra” dans un futur plus ou moins proche. Hugh Jackman doit désormais éviter de s’exposer au soleil trop longtemps.