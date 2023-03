Selon la presse américaine, Madonna aurait un nouvel homme dans sa vie. Profession : boxeur. Âge : 29 ans. La chanteuse pop en pincerait en effet pour un certain Josh Popper. Le jeune homme est l’entraîneur particulier de l’un de ses six enfants à la salle de boxe Bredwinners, à New York.

Quelques photos du couple présumé ont été publiées sur Snapchat avant d’être supprimées. On pouvait voir la “Queen of Pop” enlaçant le biceps du boxeur près du ring. Les clichés ont toutefois circulé sur les réseaux sociaux dans la foulée.

Avant cela, Madonna a partagé la vie d’Andrew Darnell, un mannequin de 23 ans, durant cinq mois.