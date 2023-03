Le compagnon de Kylie Jenner a eu une altercation avec un ingénieur de son, et les mots auraient vite laissé leur place aux coups. Selon le média américain TMZ, l’employé aurait baissé le volume sonore alors que Travis mixait. La situation a dégénéré et Travis Scott aurait détruit pour 12.000 dollars d’équipement et un téléphone avant de quitter les lieux dans un véhicule.

La Police de New York cherche désormais activement le rappeur de 31 ans. “Nous travaillons avec l’établissement et les forces de l’ordre pour tirer les choses au clair. Dans tous les cas, je suis convaincu que mon client sera innocenté de tout acte répréhensible”, a affirmé l’avocat de la star.