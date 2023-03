Angèle qualifiée d'artiste française, elle réagit

Récemment nommée artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique, Angèle est actuellement l’une des artistes francophones les plus écoutées dans le monde. À tel point que les Français souhaiteraient parfois se l’approprier, dirait-on... Ce n’est en effet pas la première fois que nos voisins qualifient Angèle de chanteuse française, et le magazine Peaches a de nouveau fait “l’erreur” dans un tweet posté jeudi soir. “Angèle était l’une des seules Françaises à être invitée au Billboard Women in Music Awards à Los Angeles, hier”, lit-on sur Twitter.