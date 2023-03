Le Prince Harry évoque l’usage de la drogue pour gérer ses traumatismes : “J’ai réalisé à quel point c’était bon pour moi”

Ce médecin canadien d’origine hongroise a déclaré être arrivé à cette conclusion après avoir lu le livre de Harry, “Le Suppléant”. “En lisant le livre, je vous diagnostique un TDA, je le vois comme une réponse normale à un stress normal, pas une maladie.”

Ce à quoi Harry a répondu, après le diagnostic, de manière ironique : “Merci pour la séance gratuite”, avant d’expliquer qu’il s’était, plus jeune, tourné vers la thérapie pour l’aider alors qu’il avait l’impression d’être incompris et lâché par son entourage. “Je me suis soudain rendu compte que j’avais appris une nouvelle langue et que les gens qui m’entouraient ne la parlaient pas – je me sentais en fait davantage mis à l’écart.”

Le Dr Gabor Maté a déclaré qu’il pouvait voir dans la vie d’Harry “beaucoup de traumatismes”, malgré le fait qu’il soit “un rejeton de l’une des familles les plus riches du monde, doré par le pouvoir et les privilèges.”

Ce à quoi Harry a répondu qu’il avait essayé d’améliorer la vie de ses enfants en leur offrant une éducation différente. “Nous ne savons que ce que nous savons, et ma femme et moi faisons du mieux que nous pouvons en tant que parents – en tirant les leçons de notre propre passé et en recoupant ces erreurs, peut-être, et en grandissant… pour briser ce cycle”, a-t-il déclaré.

Harry a ensuite annoncé qu’il était “en état de choc” depuis son plus jeune âge : “Depuis l’âge de 12 ans, en plus d’être en état de choc, j’étais en état de combat ou de fuite”, ajoutant qu’il avait appris l’importance de “l’autorégulation” pour gérer sa santé mentale.

Ce dernier a également indiqué une phrase que son thérapeute lui avait déclarée lors d’une séance : “Nous avons affaire à un Harry de 12 ans”. Une phrase qui révèle beaucoup de choses selon le Dr Mate. “À un certain moment, on revient à des âges beaucoup plus jeunes – quand on est blessé, quand on est bouleversé. Le traumatisme est ce qui se passe à l’intérieur de nous-mêmes”.

Le Docteur Maté a ensuite abordé la façon dont les gens utilisent les drogues pour faire face aux problèmes de leur vie avant de demander à Harry les raisons de sa consommation de drogues, notamment de cocaïne et de cannabis.

”La première que vous avez mentionnée (Ndlr : la cocaïne) n’a rien fait pour moi, c’était plus un truc social. Cela m’a donné un sentiment d’appartenance et m’a probablement aussi fait me sentir différent de ce que je ressentais”, a d’abord lancé Harry. “La marijuana est différente, elle m’a vraiment aidé”, a-t-il ensuite expliqué. En ce qui concerne la consommation d’alcool, le Prince a également déclaré qu’il s’agissait plus “d’une chose sociale”.

Le Prince Harry soutient l’usage de drogue “psychédélique” pour combattre certains traumatismes. “Cela m’a tout enlevé et m’a apporté un sentiment de relaxation, de libération, de confort, une légèreté que j’ai réussi à conserver pendant un certain temps.”

L’homme âgé de 38 ans avoue même consommer ce type de drogue assez régulièrement. “J’ai commencé à le faire de manière récréative, puis j’ai réalisé à quel point c’était bon pour moi. Je dirais que c’est l’une des parties fondamentales de ma vie qui m’a changé et m’a aidé à gérer les traumatismes et les douleurs du passé”.