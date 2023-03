À lire aussi

Dans l'émission "50’ inside" diffusée samedi, Vianney est revenu sur ce choix. "Là, j’ai besoin de faire une pause parce que c’est vrai que j’ai un bébé et j’aime vraiment le voir grandir. Et puis, tous les anciens me disent que ça passe vite."

Le papa du petit Edgar, un an, ajoute toutefois qu'il ne stoppera pas totalement la musique: "Je ne peux pas laisser tout en plan. J’aime tellement écrire pour les autres et fabriquer des chansons… que oui, je suis obligé de m’accorder trois ans sans concerts. Je ne sais pas combien de temps, je n’en sais rien, je ne prévois rien."