Adele offre un cadeau de mariage à un couple lors d’un concert à Las Vega: "Le souvenir d’une vie" (VIDÉO)

C’est en chantant "When We Were Young" qu’Adele a repéré le couple dans la foule et a interrompu le morceau en demandant: "Vous venez de vous marie?" Le couple a répondu par l’affirmative et Adele leur a demandé: "Vous vous êtes mariés aujourd’hui ? Félicitations !"

Evan lui a tendu un marqueur et la chanteuse a signé la robe. Alors qu’Adele s’éloignait, le couple ne pouvait contenir son excitation. Sur Instagram, le couple a posté une vidéo capturant ce grand moment. "Week-end avec Adele”, peut-on lire en légende. “J’ai trouvé l’amour de ma vie et cet homme était déterminé à ce qu’Adele chante à notre mariage… 7 ans plus tard, tous nos rêves sont devenus réalité. Merci Adele d’avoir créé le souvenir d’une vie pour nous”. Evan a également posté une vidéo de l’autographe en plein concert. “Adele, veuillez excuser mes mains moites", a-t-il écrit. "C’était mon plus grand moment de fan girl".

"Weekends with Adele", la résidence de la chanteuse à Las Vegas, se terminera le 24 mars prochain.