Benjamin Castaldi parle de ses infidélités et avoue avoir trompé Flavie Flament: "J'allais à droite à gauche, devant et derrière, j'allais partout!"

"Ça a été compliqué. Ce sont les conséquences d'une vie complexe en ce qui me concerne et en ce qui la concerne. Je ne lui en veux pas, c'est comme ça. Je n'ai pas été le mari le plus fidèle du monde", avoue-t-il. "J'étais très gentil comme mari, mais j'avais un défaut, j'avais le feu au cul. Par contre, j'étais un mari attentif, prévenant, très généreux, mais j'allais à droite à gauche, devant et derrière, j'allais partout."

Jordan de Luxe lui demande alors s'il s'est excusé de ses infidélités auprès de son ex-femme. "Le problème des hommes, c'est qu'on ne se refait pas. La seule femme qui a réussi à me calmer c'est ma femme, car elle sait très bien qui je suis et si j'ai un texto qui arrive, il sonne sur le micro. Tout est connecté à la maison."

Selon l'animateur, si ça fait 10 ans que sa femme et lui sont ensemble, c'est parce qu'il n'y a pas de lassitude. "Le temps est le pire ennemi dans un couple et grâce à elle, il n'y a pas de lassitude ni dans le couple ni sexuellement".

Il a tout de même voulu adresser un message à son ex-femme Flavie Flament: "Merci pour Enzo, ce beau garçon que tu m'as donné et merci pour ces quelques années qui ont été des années de fou. On a été un couple mythique."