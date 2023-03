Bruce Willis harcelé par les paparazzis, sa femme pousse un coup de gueule : “Laissez-le vivre !”

La situation est telle que l’acteur ne pourrait même plus prendre un café avec ses proches sans être suivi par une horde de photographe. Face à cet harcèlement, son épouse, Emma Heming Willis, a décidé de pousser un coup de gueule. “Si vous vous occupez d’une personne souffrant de démence, vous savez à quel point cela peut être difficile et stressant d’aider cette personne à vivre, et même à prendre une tasse de café”, a-t-elle affirmé dans une vidéo postée sur sa page Instagram.

”Laissez-le vivre. Laissez notre famille et quiconque se trouve avec lui l’emmener d’un point A à un point B en sécurité. Voici mon message d’intérêt public”, a-t-elle ajouté dans ce message qui elle l’espère fera changer le comportement des paparazzis.