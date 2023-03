Jean-Marie Bigard révèle la raison pour laquelle il a quitté les Enfoirés : “On ne respectait pas la volonté de Coluche”

Ce vendredi, le dernier spectacle des Enfoirés était diffusé sur TF1. Comme chaque année, des dizaines d’artistes se sont réunis pour assurer le show et récolter de l’argent pour financer les Restos du cœur, association créée par Coluche pour venir en aide aux plus démunis. Plus de 8 millions de téléspectateurs ont regardé ce concert très spécial, des audiences en hausse par rapport à l’année dernière.