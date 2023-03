”Il disait souvent que c’était quelque chose qu’il faisait avec d’autres femmes, mais je me sentais mal à l’aise à ce sujet. Je lui ai toujours dit que je ne pouvais pas le faire, que c’était trop embarrassant”, écrit-elle dans Paris : The Memoir au sujet de Rick Solomon, son petit ami de l’époque. Le producteur de films, de plus de 10 ans son aîné, lui aurait fait du chantage affectif.

”Il me disait que, si je ne le faisais pas, il n’aurait aucun mal à trouver quelqu’un d’autre, et c’était la pire chose à laquelle je pouvais penser – d’être rejetée par cet homme mature parce que j’étais une gamine stupide qui ne savait pas jouer aux jeux de grandes personnes”, y ajoute-t-elle. Paris Hilton a fini par céder, bien aidée par l’alcool et les drogues.

La vidéo fut diffusée trois ans plus tard, en 2004. “La honte, le deuil, et une folle terreur se sont emparés de moi”, confie-t-elle aujourd’hui. L’autobiographie de Paris Hilton sort le 14 mars prochain.