Le prince William se cacherait derrière l’expulsion de Meghan et Harry : “Il veut la grande maison”

Un coup à trois bandes ? Ce n’est plus un scoop pour les suiveurs de la monarchie britannique : Meghan Markle et le prince Harry ont été priés de quitter leur résidence de Windsor dans les plus brefs délais. C’est le prince Andrew, à qui il a été demandé de libérer la “Royal Lodge”, qui va en hériter. Le prince William se cacherait en réalité derrière ces déménagements en cascade.