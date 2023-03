L’Australienne préférée des Britanniques, quoique flattée par la proposition, a refusé pour des raisons politiques. Comme d’autres pays du Commonwealth, le pays-continent traverse une crise politique. L’un des enjeux ? L’influence du royaume.

“Kylie est devenue une figure britannique depuis de très nombreuses années et elle admire la famille royale et tout ce qu’elle fait”, a glissé une source dans le Mail on Sunday. “Mais elle est aussi une Australienne à part entière et elle a compris ce qui se passait dans un pays qui pourrait très bientôt devenir une République”, a-t-on ajouté. L’interprète de “Can’t Get You Out of My Head” aurait donc choisi la neutralité. Son porte-parole avait parlé d’incompatibilité d’agendas pour justifier le choix de Kylie Minogue dans un premier temps.