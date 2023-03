Le jeune homme de 29 ans et la “Queen of Pop” se sont rencontrés autour des rings de New York. Ce boxeur est en effet le professeur de l’un des enfants de l’Américaine de 64 ans. Le duo n’aura pas mis longtemps pour confirmer les rumeurs à son sujet.

À lire aussi

Madonna et Josh Popper ont partagé un cliché d’un baiser sur Instagram. “Des tueurs qui font la fête”, peut-on lire sur le compte de la “Material Girl”. Avant cela, Madonna partageait la vie d’Andrew Darnell, mannequin de 23 ans.