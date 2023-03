Demi Moore s’est installée au domicile de Bruce Willis et Emma Heming pour mieux les aider dans cette terrible épreuve, affirme RadarOnline. “Demi a emménagé et ne partira pas avant la fin. Demi est un pilier pour la famille et elle est déterminée à faire en sorte que chaque jour que Bruce passera sur cette terre soit empli d’amour”, a affirmé une source.

L’actrice est également très proche d’Emma Heming, la nouvelle épouse de Bruce Willis. Elle avait d’ailleurs assisté à leur mariage en 2009. Dernièrement, Emma Heming priait les paparazzi de laisser Bruce Willis tranquille après la diffusion de clichés pris à Los Angeles.