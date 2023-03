Via une publication Instagram lors de la journée de la Femme, la néerlandaise de 27 ans a officiliasé sa rupture avec l'ancien Mauve. "Joyeuse journée internationale de la Femme. Santé à toutes les femmes et à tous les hommes forts ! Cela dit, je tiens également à vous faire savoir que Wesley et moi ne sommes plus en couple".

Selon le Nieuwsblad, de nombreux commentaires circulaient sur les réseaux concernant les écarts qu'auraient commis le footballeur. Mais Emma Heesters a préféré ne pas en parler. "Mon cœur est incroyablement brisé, mais je ne regretterai jamais les bons moments et les expériences que nous avons vécus ensemble. Après la pluie vient le beau temps!"