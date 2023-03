Comme le révèle Closer, la Québécoise de 54 ans se trouverait actuellement à Denver, dans le Colorado. Elle serait prise en charge par le docteur Jill R. Schofield, responsable du Centre des maladies multisystémiques de l’État. Après un “bilan complet”, Céline Dion y suit désormais un “traitement de choc” pour venir à bout de sa pathologie.

”La diva suit un traitement expérimental, notamment à base de magnésium et de glycine pour tenter de soulager ses douleurs neuropathiques et lutter contre les symptômes du stress et de l’anxiété”, lit-on dans le magazine français. Un régime et des exercices spécifiques sont aussi au menu.