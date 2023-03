Si l’on en croit les nouveaux échos provenant d’Espagne, l'ex-footballeur de 36 ans et la jeune femme de 23 ans pensent à se marier et privilégieraient même une “cérémonie intime”. “Clara a dit qu’elle voulait une cérémonie familiale, très simple”, a rapporté Mónica Vergara, journaliste espagnole, dans l’émission “Fiesta” de la chaîne Telecinco.

Pour rappel, Gerard Piqué et Shakira ne se sont jamais dit “oui” malgré douze années passées ensemble. “Le mariage me fait peur. Je ne veux pas qu’il me considère comme son épouse mais plutôt comme sa petite amie”, avait d’ailleurs confié la Colombienne par le passé. Un moyen de faire perdurer la passion.