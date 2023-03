”J’étais encore un sale gosse. C’est arrivé lors d’un voyage de famille en Floride. J’ai rencontré une fille un peu plus âgée que moi. Le premier soir, nous nous sommes un peu embrassés, et le deuxième soir, j’ai encore frappé à sa porte”. Cole Sprouse a ensuite été se promener avec sa dulcinée sur la plage. “J’ai rassemblé tout mon courage pour lui demander si elle voulait faire l’amour. Elle m’a répondu : ‘Quoi ?’”.

La jeune fille a finalement accepté la demande de l’acteur, qui s’est empressé d’envoyer un message à son frère et à son ami avec qui il partageait une chambre d’hôtel. “Nous étions tous dans la même chambre d’hôtel parce que nous avions 14 ans. Je leur ai dit : ‘Les gars, il faut que vous quittiez la chambre. Une fille va venir.’ On a marché dans les couloirs de l’hôtel et j’ai mis mon bras autour d’elle”, a expliqué la star de Riverdale avant de poursuivre. “Ensuite, nous avons croisé mon frère et mon ami. Mon frère m’a regardé et m’a dit : ‘Qu’est-ce qu’on va faire, bordel ?’ Je l’ai regardé et j’ai dit un truc qu’il ne m’a jamais pardonné : ‘Je ne sais pas, allez jouer aux échecs ou quelque chose comme ça’.”

Au final, cette première expérience n’aura duré que “20 secondes”, comme l’a révélé l’acteur sur un ton moqueur. Lui et la jeune fille en question ne se sont plus jamais vus par la suite. “Après, j’ai un peu regretté cette première fois, car j’avais l’impression de ne pas avoir réussi à en faire quelque chose de spécial”, a conclu Cole Sprouse.