Pourquoi Kylie Minogue a-t-elle refusé de participer au couronnement du roi Charles III

La liste des artistes qui se produiront pour célébrer l’ascension de Charles au trône est pour le moment très limitée. De fait, Elton John, les Spice Girls, Adele, Harry Styles, Robbie Williams ou encore Ed Sheeran ont chacun décliné l’offre. Pour l’instant, Take That et Lionel Ritchie devraient normalement eux accepter l’offre et se produire au château de Windsor.