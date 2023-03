Rayane Bensetti dit avoir été “choqué” et “brutalisé” par Vanessa Paradis

Ce lundi 6 mars, Guillaume Pley recevait Rayane Bensetti dans son podcast Legend. L’acteur a fait part d’un très mauvais souvenir avec Vanessa Paradis. “Ma mère et moi, on a toujours été fans de tout le monde. Aujourd’hui, c’est drôle de côtoyer des gens pour qui j’avais de l’admiration jeune. Donc je venais à Paris et je faisais toutes les sorties de théâtre où il y avait des célébrités pour les rencontrer et essayer de gratter dans le cinéma”, a débuté le comédien, avant de poursuivre sur sa mésaventure.