Julien Lapraille met la clé sous le paillasson: "Une nouvelle histoire s'ouvre à moi"

En 2014, Julien Lapraille se faisant un nom et un prénom auprès du grand public en participant à la cinquième saison de Top Chef. Trois ans plus tard, il ouvrait à Marbehan son Marché de Julien. Un commerce de proximité dans lequel il propose des formules repas, des sandwichs, un comptoir boucherie-charcuterie-fromagerie-boulangerie, mais aussi des pâtisseries, des produits d’épicerie, etc. Une initiative qui colle parfaitement avec la personnalité du Gaumais et bien dans l’air du temps.