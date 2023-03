“Clémence a un incroyable sang-froid”, “J’ai été trahi par Emin”: des anciens candidats de "Koh-Lanta" se sont affrontés au casino de Namur

Tout a commencé par un tournoi des aventuriers organisé vendredi soir. Il a rassemblé plus de 270 participants dont 14 ex-candidats de Koh-Lanta parmi lesquels Nadine, Arnaud, Sakhone et les Belges Nicolas et Élodie. "J’ai vécu le cancer de près, il était donc très important pour moi d’être là, explique cette dernière et candidate belge toujours en lice dans la saison du Feu sacré (Elodie était toujours en traitement de son cancer du sein lors de son inscription à Koh Lanta) diffusée en ce moment sur TF1 « Je savais que je venais pour une bonne cause, j’adore jouer au poker et j’étais impatiente de rencontrer les Kohpains. Je suis très touché par la cause du cancer car je suis en rémission. Ce n’est pas le même type de cancer mais c’est une cause qui me tient toujours à cœur. Un beau moment de partage avec les parents de Beka." Alexandre, dernier éliminé en date de la saison 2023, s'est illustré en étant le dernier aventurier en lice lors de la partie.

Ensuite, le rendez-vous était fixé le samedi autour de la table de neuf. Un constat s’impose : quelles que soient les circonstances, que ce soit sur une île déserte au bout du monde ou autour d’une table de poker, les aventuriers ne lâchent rien. Ils veulent gagner à tout prix. On a eu droit à des coups de bluff, des coups bas, des stratégies, de très beaux tapis et même quelques prises de becs épiques entre aventuriers. “Il faut que tu arrêtes de parler Javier”, balance Yves, taquin, aventurier de Koh-Lanta en 2017 et as du poker. “Ce n’est pas comme ça qu’on joue”, dit-il.

Plus tard, le Belge du Combat des héros a fait ses valises. Il est l’un des premiers à être éliminés après Yassin et Teheiura. “J’ai été trahi par mon ami Emin”, rage-t-il alors qu’il avait pour adversaires : Clémence, Ludivine, Teheiura, Yassin, Sandro, Yves, Alexandre et Emin, le premier éliminé de l’actuelle saison du jeu d’aventure. Qu’on se rassure, après quelques explications en coulisse, à la pause, les deux se sont pris dans les bras. “On joue pour l’honneur ici, mais on reste des compétiteurs dans l’âme.” La preuve avec Clémence Castel, double lauréate de l’émission et novice en poker qui a terminé à la quatrième place après s’être retrouvée avec seulement un jeton. Une prouesse une fois de plus. “Vous me mettez n’importe où et je n’ai pas envie de perdre. C’est comme ça, c’est moi”, dit-elle avec le sourire.

Les poker face étaient de sortie samedi au casino de Namur qui accueillait des légendes de Koh-Lanta. ©P.-Y.P.

Yassin grand vainqueur du Pok-Lanta

Organisé par William Payen aka Will Lion (ex-président de la Ligue française de poker, aujourd'hui président et producteur exécutif d'Elite Live, production de vidéos en direct ou montées), ce tournoi de poker des aventuriers a vu ses règles être adaptées par les équipes de celui qui est aussi animateur de la chaîne Twitch Cpowker et YouTube Cpoker pour coller avec l’esprit du célèbre jeu de survie de TF1. Jeton d’immunité, table des bannis surprise ou encore une carte noire (à la place de la boule noire), tout y était. Même le vote secret contre un poklanteur ! Sans oublier Moundir qui a appelé Will Lion en direct pendant le live du Pok Lanta, un message vidéo de soutien de Denis Brogniart en personne et une table décorée du célèbre Totem et des flambeaux. “Avec tous ces clins d’œil, j’ai encore plus kiffé la partie”, confesse Ludivine, candidate de 2016 qui avait terminé la saison juste avant l’épreuve d’orientation et qui a tenu plus de quatre heures sur les six heures de live. “Bien tenir le coup, comme dans Koh-Lanta, c’est l’histoire de ma vie”, sourit-elle.

Un face-à-face tendu en guise de finale enntre Yassin (à gauche) et Sandro (à droite). ©P.-Y.P.

La partie s’est déroulée très correctement de l’avis du directeur du casino namurois, Bernard de Breyn. Il a été impressionné par l’équipe de Pok-Lanta. Bref, entre concentration, palpitation et animation, ce Pok-Lanta fut riche en émotions (il est à revoir en replay sur la chaîne YouTube CPoker, Twitch Cpowker ou encore sur la page Facebook du Casino de Namur www.facebook.com/groups/poker.casinodenamur) jusqu’au final entre Sandro et Yassin, sorte de revanche de la réunification de 2017 où le Belge avait joué un rôle dans l’élimination du Français. Dans un face-à-face finale légendaire, c’est donc le banni Yassin qui a remporté le tournoi face au robuste Sandro. “J’ai réussi à faire une remontada ! Ce trophée c’est mon confort à moi (sourire) !”

L’aventurier venu de Bordeaux a donc eu l’honneur de donner un chèque de 10 824 euros récoltés durant le week-end grâce au tournoi mais aussi à la vente aux enchères de t-shirts et bandanas dédicacés par les aventuriers, aux parents de Bertrand-Kamal qui avaient aussi fait le déplacement depuis Dijon jusqu’à Namur.

Le chèque de 10824 euros a été remis aux parents de Bertrand-Kamal qui avaient fait le déplacement en Belgique. ©P.-Y.P.

“C’est un immense plaisir et un grand bonheur pour la fondation de notre fils”, ont expliqué, Samir et Annick, très émus par l’amour et le partage des Kohpains durant ce week-end belge. “Le combat contre le cancer du pancréas n’est pas fini. Encore merci à tous ceux qui ont joué le jeu et rendu cet événement possible pour la bonne cause de notre Beka.”

Venus de Dijon, les parents de Bertrand-Kamal ont fait le déplacement en Belgique. Ils ont pris ici la pause avec la légende du jeu Teheuira. ©P.-Y.P.

Si vous aussi vous voulez contribuer à aider pour la lutte contre le cancer du pancréas, rendez-vous sur la page de la Fondation Bertrand-Kamal : https://pourbertrandkamal.fondation-arc.org/.