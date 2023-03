"J’ai pleuré"

”Dans l’un des derniers films que j’ai tournés, l’un des producteurs m’a demandé de… Il a engagé une fille avec laquelle il couchait, et il lui a demandé de me demander de faire un plan à trois avec eux. C’est mon patron. Et donc je ne l’ai pas fait, j’ai pleuré. J’étais tellement bouleversée”, a confié celle qui incarnait le personnage de Chrissy lors d’une interview avec Deadline.

Sous le choc, l’actrice âgée de 26 ans a décidé de réévaluer ses priorités. Grace Van Dien a donc choisi de se concentrer sur sa carrière de streameuse de jeux vidéo sur la plateforme Twitch. “Avec le streaming, je peux choisir avec qui je traîne, à qui je parle”, a-t-elle conclu.