Tout récemment, celle qui a notamment commercialisé une bougie “senteur vagin” était interviewée dans le podcast “The Art of Being Well”. L’occasion de revenir sur sa routine à base de “bouillon” et de “perfusions”. “J’essaye de bouger une heure chaque jour, alors je vais marcher ou je fais du pilates”, a-t-elle précisé.

Mais les internautes ont eu du mal à prendre ses précieux conseils pour argent comptant à cause de son physique. “L’interview où Gwyneth Paltrow dit que ses déjeuners sont constitués de bouillons et qu’elle ne mange que des légumes au dîner explique pourquoi elle a l’air avoir 73 ans”, ou encore “elle a l’air malade”, peut-on lire sur Twitter.