Carla Bruni s’amuse de la situation d’un éboueur et crée la polémique: "Alors là, où est le respect?"

Brahim Sidibé, un éboueur, a décidé à son tour de faire part de son désarroi en témoignant sur le plateau de BFMTV. "Je suis éboueur. Ça fait 13 ans que je fais ce métier-là, et pendant huit ans j’étais à l’arrière de la benne […] Je peux vous dire que le métier qu’on fait est un métier qui est pénible. On a des collègues qui sont inaptes et certains n’arrivent même pas à l’âge de la retraite d’avant, alors je vous dis, si ça va jusqu’à 64 ans, moi j’appelle ça une réforme d’assassin […] Ça veut dire que nous, on ne compte pas?", a-t-il déclaré. Une séquence qui a été repartagée par la députée Clémentine Autain sur Instagram.

Si les internautes ont souhaité apporter leur soutien à l’éboueur, Carla Bruni a elle réagi en commentant la vidéo avec trois émojis "mort de rire", sans en dire plus. Un message qui a laissé tout le monde perplexe. "Alors là, où est le respect?", "Pardon? Pardon? Quelle est la cause de votre rire? Vous êtes malaisante", peut-on notamment lire dans les sous-commentaires.

Pour l’instant, la chanteuse n’a pas encore réagi. Si beaucoup imaginent que son compte Instagram a dû être piraté, la femme de Nicolas Sarkozy a depuis lors partagé de nouvelles stories, laissant penser qu’elle est bien aux commandes de son compte.