”L’un des plus beaux cadeaux reçus par l’univers est ma fille, Nahla. Elle est un soleil à l’éclat permanent et une lune qui ne décline jamais. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 15 ans aujourd’hui ! Je t’aime mon ange”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram officiel où elle a partagé trois photos. Les actrices Julianne Moore et Viola Davis ont notamment répondu à l’appel.

À 56 ans, Halley Berry a refait sa vie avec le musicien Van Hunt. Elle est également maman d’un garçon, Maceo, 9 ans, qui est né lors de son union avec l’acteur français Olivier Martinez.