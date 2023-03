Malaise : quand Bertrand Chameroy se fait gentiment remballer par Jennifer Aniston en plein direct

Invités sur le plateau de C à vous sur France 2 hier soir, Jennifer Aniston et Adam Sandler ont levé en partie le voile sur les coulisses de ce nouveau long-métrage. L’actrice s’est ensuite confiée un peu plus, en faisant notamment part de son admiration pour Dany Boon, avant d’aborder sa peur bleue des avions pour laquelle elle se fait soigner. Elle a également profité de cette occasion pour présenter sa nouvelle marque de produit capillaire, ce qui n’a pas laissé insensible Bertrand Chameroy, présent sur le plateau de l’émission.

“Dans une vidéo, vous avez testé votre produit sur la barbe d’Adam”, a déclaré le journaliste, qui faisait référence à une vidéo où l’on peut apercevoir Jennifer Aniston en train de masser le bas du visage de son partenaire à l’écran. “Moi aussi, j’ai une barbe”, a-t-il poursuivi, en sortant une lotion. Il lui a alors demandé si elle acceptait “de lui montrer comment faire”. Une demande qui a laissé très perplexe l’actrice, qui n’a d’ailleurs pas su quoi répondre. Adam Sandler a fini par détendre l’atmosphère et s’est levé pour s’occuper de la barbe de Bertrand Chameroy. “Exactement ce que j’attendais”, a alors lancé ironiquement le journaliste. C’était peut-être visé trop haut ?