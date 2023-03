Plusieurs semaines après les faits, l’Américain a profité d’une interview pour expliquer la scène. “Je me suis penché vers elle et je lui ai dit : ‘Dès qu’ils commenceront à tourner, je vais m’éloigner de toi et te laisser à côté de Trevor' (Noah, l’animateur de la soirée, Ndlr). Elle m’a répondu : ‘N’essaie même pas !. C’est une taquinerie entre mari et de femme”, s’est-il rappelé.

”Ils nous ont fait entrer dans le cadre, mais je n’avais aucune idée qu’ils étaient en train de filmer”, a-t-il précisé. Jusqu’ici, les internautes pensaient que Ben Affleck s’était fait remonter les bretelles par Jennifer Lopez, car il avait l’air trop blasé.