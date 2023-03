Le couple, qui avait déjà annoncé il y a peu avoir décidé de se reconvertir dans le X en ouvrant notamment une page MYM avec des contenus adultes exclusifs, a déclaré ce week-end attendre un neuvième enfant.

”On ne peut pas parler d’accident parce qu’on ne prenait pas de contraception. Après, on n’était plus du tout dans une démarche où on faisait tout pour que je tombe enceinte, a-t-elle expliqué sur Instagram. On en a voulu un pendant longtemps. Vous vous rappelez, ça n’a pas marché. J’ai fait des fausses couches. Du coup, j’ai arrêté de le vouloir à tout prix. On était vraiment passés à autre chose, on ne pensait pas du tout que ça allait arriver maintenant !”

Pour préparer l’arrivée de ce nouveau né en novembre, l’heureuse famille a décidé de déménager près de Montpellier dans une nouvelle maison prête à accueillir les dix enfants.