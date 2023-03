Depuis, sur les réseaux sociaux, un hashtag enflamme la toile: "#TheKardashianCurseIsReel" ou "La malédiction Kardashian est réelle".

En effet, les membres du clan Kardashian ont bâti une réputation inattendue dans le monde sportif et plus particulièrement les sphères du basketball et maintenant du football: celle de porter la poisse aux clubs qu’ils supportent.

Accompagnée de ses enfants, Kim Kardashian a assisté à deux matchs de football européens au cours de la semaine dernière. Les deux équipes qu'elle soutenait étaient à domicile et donc favorites pour gagner leur match respectif... mais les deux ont plutôt subi des défaites embarrassantes. La malédiction a-t-elle encore frappé?

Quelques jours seulement avant d'assister au match du PSG, Kimberly a été vue avec son fils, Saint West, à l'Emirates Stadium pour le match des huitièmes de finale de la Ligue Europa entre Arsenal et le club portugais du Sporting CP. Arsenal aurait également été victime de la malédiction, s'inclinant lors de la séance de tirs au but.

Ce n'est pas tout! Quelques mois précédant les matchs du PSG et d'Arsenal, le 28 janvier, le compte officiel de l'AS Roma a partagé sur les réseaux sociaux une photo de Kim Kardashian portant un kit rétro du club. Un poste qui a coûté cher à la Roma puisque un jour plus tard, le club a subi une défaite contre Naples en Serie A.