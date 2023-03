On le sait : Meghan Markle et le prince Harry ont été conviés via un simple e-mail par Buckingham Palace et l'information a été confirmée par leur staff. Aujourd'hui, la presse britannique dresse la liste de leurs exigences pour les faire quitter leur luxueux nid californien. Selon les informations de OK! Magazine, les Sussex mettent un point d'honneur à ce que Lilibet et Archie, leurs deux enfants, soient traités de la même façon que George, Charlotte et Louis, leurs cousins. Ces derniers auraient en effet un rôle prépondérant le 6 mai prochain.

De plus, le prince et l'ancienne actrice souhaiteraient faire partie intégrante de la procession royale, tout comme le reste des Windsor à l'exception d'Andrew, duc d'York. Enfin, le 6 mai marque l'anniversaire de leur fils aîné et ils s'attendraient à ce que le roi Charles ait une attention à cet égard durant l'événement. La balle serait désormais dans le camp du roi... et il serait tenté de céder.