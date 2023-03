”Je les soutiens”

Marcia Cross, alias Bree Van De Kamp, en a étonné plus d’un en partageant une vidéo d’un cortège dans la capitale ce dimanche 19 mars. “Paris”, a écrit l’actrice américaine, accompagnant la légende d’un emoji coeur et d’un drapeau de la France. Nos voisins n’ont pas tardé à réagir.

”Euh qui lui dit que ce n’est pas une fête, mais une manifestation”, pouvait-on lire sur son compte Instagram où les commentaires ont fusé. Marcia Cross a toutefois tenu à s’expliquer et à préciser sa pensée. “Je soutiens les gens qui s’expriment et se battent pour ce en quoi ils croient ! Ce n’est pas une liberté partout dans notre monde”, a-t-elle écrit dans un second temps.