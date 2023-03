Cocaïne à l’antenne: un ex-présentateur du JT de TF1 balance

Jordan De Luxe a le don de faire dire à ses invités ce qu’ils n’ont jamais dit auparavant. La preuve une nouvelle fois avec Jean-Claude Bourret, présentateur du JT de TF1 entre 1975 et 1987, dans l’émission Chez Jordan sur C8. Alors qu’il était question de cocaïne et du cas Pierre Palmade, le journaliste reconnaît que chez TF1, “c’était festif”. Et d’expliquer : “Je ne dirai pas que tout le monde prenait de la cocaïne et fumait des pétards, mais il y a un présentateur que je ne citerai pas, qui, un jour, pensant qu’il n’était pas à l’antenne, s’est fait une petite ligne de coke. […] Il a envoyé un sujet, il pensait qu’il n’était plus à l’antenne et il s’est fait une ligne… tout le monde n’a pas forcément compris.”